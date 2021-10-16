علاقات إيران والسعودية تسير باتجاه إيجابي بوساطة رئيس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد علاء الدين بروجردي، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي وجهة نظر طهران الإيجابية حول تطوير العلاقات مع دول الجوار والعالم الإسلامي، وقال: "سياسة الجمهورية الإسلاميةتركز على علاقات جيدة مع الجميع بما في ذلك الجيران ودول العالم الإسلامي".

وتابع: "للسعودية أيضًا دور خاص في هذه السياسة لوجود الحرمين الشريفين في هذا البلد وكذلك العلاقة التي يجب أن تكون جيدة بشكل طبيعي".

وقال بروجردي: "العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، تسير باتجاه إيجابي بوساطة رئيس الوزراء العراقي".

وشدد على دور البلدين في ضمان الأمن في المنطقة، قائلا: "بطبيعة الحال، بالنظر إلى الدور الذي تلعبه جمهورية إيران الإسلامية من جهة والسعودية من جهة أخر ، يمكن أن يكون لعلاقة منطقية بين البلدين تأثير إيجابي على المنطقة ككل ".

كما قال بروجردي عن الحرب المفروضة على الشعب اليمني: "لقد كنا دائما مع حل المشكلة اليمنية وشددنا دائما على المفاوضات اليمنية اليمنية لإنهاء الحصار والحرب والعمليات ضد الشعب المظلوم في هذا البلد، وتحت الحصار منذ أكثر من 6 سنوات ".

وأشار الى رد الفعل المحتمل للغرب على الاتفاق بين إيران والسعودية، وقال: "الصهاينة والأمريكيون والبريطانيون، كانت سياستهم على الدوام تقضي على العلاقات بين الدول الإسلامية، حتى لو بدا أنهم يرحبون بهذا الحدث، فإن سياستهم هي الانقسام وانعدام العلاقات الجيدة بين إيران والدول الإسلامية".

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