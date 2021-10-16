إصدار أول كتاب إنجليزي عن سينما ما بعد الثورة عام 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب رئيس تطوير التكنولوجيا والدراسات السينمائية لمؤسسة السينما، محمد رحمتي أعلن عن توقيع عقد لنشر أول كتاب إنجليزي عن السينما الإيرانية مع ناشر دولي مرموق "دار بلومزبري ‏للنشر مقرها حي بلومزبري في لندن".

وذكر محمد رحمتي أنه تم بالفعل نشر كتب عن السينما الإيرانية في الخارج، وقام بتجميعها وتحريرها في الخارج من قبل غير إيرانيين، لكن الكتاب الحالي يهدف إلى تقديم وخلق خطاب حول السينما ما بعد الثورة في الأوساط العلمية العالمية.

وصرح نائب رئيس تطوير التكنولوجيا والدراسات السينمائية لمؤسسة السينما: هذا الكتاب يحتوي على مجموعة من المقالات الواردة من باحثين مرموقين للسينما الإيرانية في البلاد وكذلك في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة و .. بالإضافة إلى وجود وكالات ومكاتب توزيع في مختلف البلدان، في عام 2016 وما بعده، نجح ناشر الكتاب في الحصول على التصنيفات 50 ، 53 ، 51 وفي جدول حصص سوق الكتاب العالمية.

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