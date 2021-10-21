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٢١‏/١٠‏/٢٠٢١, ٥:٥١ م

خلال احتجاجاتهم؛

العراقيون يرفعون شعارات ضد امريكيا واسرائيل / هناك ايدي خارجية في نتائج الانتخابات

العراقيون يرفعون شعارات ضد امريكيا واسرائيل / هناك ايدي خارجية في نتائج الانتخابات

خرج المتظاهرون في المدن العراقية لليوم الثاني على التوالي للاحتجاج على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، مؤكدين على وجود ايدي خارجية في نتائج الانتخابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات الامنية العراقية قد اغلقت المنطقة الخضراء، ولم تسمح بالدخول الا لمن يحمل تصريح دخول للمنطقة حصراً، كم كثفت قوات حفظ القانون والفرقة الخاصة انتشارها ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذلك في ظل اقتراب موعد التظاهرة المركزية لجماهير تحالف الفتح في ساحة الطابقين في منطقة الجادرية، للتنديد بعمل المفوضية والاعتراض على نتائج الانتخابات.

وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد، يوم أمس، احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وذلك بعد توجيه دعوات الجماهير للتظاهر من قبل الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، حيث احتج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعوا شوارع وأحرقوا إطارات سيارات.

ورفع المتظاهرين لافتات وشعارات تقول "لن نسكت عن سرقة اصواتنا.

العراقيون يرفعون شعارات ضد امريكيا واسرائيل / هناك ايدي خارجية في نتائج الانتخابات

كما ندد المتظاهرين العراقيين بنتائج الانتخابات مؤكدين على وجود ايدي خارجية في النتائج رافعين شعارات ضد امريكيا واسرائيل.

العراقيون يرفعون شعارات ضد امريكيا واسرائيل / هناك ايدي خارجية في نتائج الانتخابات

واكدت المقاومة العراقية انها كانت وستبقى سداً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف ابناء الشعب العراقي الابيّ، وان من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم./انتهى/

رمز الخبر 1919024
https://ar.mehrnews.com/news/1919024/

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