العراقيون يرفعون شعارات ضد امريكيا واسرائيل / هناك ايدي خارجية في نتائج الانتخابات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات الامنية العراقية قد اغلقت المنطقة الخضراء، ولم تسمح بالدخول الا لمن يحمل تصريح دخول للمنطقة حصراً، كم كثفت قوات حفظ القانون والفرقة الخاصة انتشارها ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وذلك في ظل اقتراب موعد التظاهرة المركزية لجماهير تحالف الفتح في ساحة الطابقين في منطقة الجادرية، للتنديد بعمل المفوضية والاعتراض على نتائج الانتخابات.

وقد شهدت العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن البلاد، يوم أمس، احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بنتائج الانتخابات النيابية الاخيرة وذلك بعد توجيه دعوات الجماهير للتظاهر من قبل الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، حيث احتج المئات من جماهير الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات وقطعوا شوارع وأحرقوا إطارات سيارات.

ورفع المتظاهرين لافتات وشعارات تقول "لن نسكت عن سرقة اصواتنا.

كما ندد المتظاهرين العراقيين بنتائج الانتخابات مؤكدين على وجود ايدي خارجية في النتائج رافعين شعارات ضد امريكيا واسرائيل.

واكدت المقاومة العراقية انها كانت وستبقى سداً منيعاً بوجه كل المشاريع الخبيثة التي تستهدف ابناء الشعب العراقي الابيّ، وان من حق العراقيين الخروج احتجاجاً على كل من ظلمهم، ورفض الإذعان الى مطالبهم، وصادر حقهم./انتهى/