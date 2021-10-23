وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الفتلاوي ، ان "85 بالمئة من الشارع العراقي غير راضٍ عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، موضحا ان "معركة الانتخابات كانت غير نزيهة بسبب تخبط المفوضية".

واضاف ان "وتيرة مطالب المتظاهرين ستتصاعد في الايام المقبلة وتتحمل الحكومة كافة التبعات كونها تجاهلت في الايام الماضية مطالب المتظاهرين".

ودعا الفتلاوي الى ضرورة "إعادة النظر الى مطالب المتظاهرين بجدية، وعلى المفوضية تفسير الارباك الذي اصاب العملية الانتخابية"، مؤكدا "صعوبة تشكيل الكتلة الاكبر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية".

المصدر: المعلومة