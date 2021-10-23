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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٢:٤٢ م

عضو في تحالف الفتح:

85 بالمئة من الشارع العراقي غير راضٍ عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

85 بالمئة من الشارع العراقي غير راضٍ عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

حذر عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، السبت، من مغبة استمرار تجاهل مطالب المتظاهرين بشان اعادة النظر بنتائج الانتخابات، مبينا ان معركة الانتخابات كانت غير نزيهة بسبب تخبط المفوضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الفتلاوي ، ان "85 بالمئة من الشارع العراقي غير راضٍ عن عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، موضحا ان "معركة الانتخابات كانت غير نزيهة بسبب تخبط المفوضية".

واضاف ان "وتيرة مطالب المتظاهرين ستتصاعد في الايام المقبلة وتتحمل الحكومة كافة التبعات كونها تجاهلت في الايام الماضية مطالب المتظاهرين".

ودعا الفتلاوي الى ضرورة "إعادة النظر الى مطالب المتظاهرين بجدية، وعلى المفوضية تفسير الارباك الذي اصاب العملية الانتخابية"، مؤكدا "صعوبة تشكيل الكتلة الاكبر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية".

المصدر: المعلومة

رمز الخبر 1919144
https://ar.mehrnews.com/news/1919144/

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