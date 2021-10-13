حيدر العبادي يصدر أول موقف من نتائج الانتخابات: تحركوا قبل الصبح!

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العبادي في تدوينة عبر حسابه في تويتر "في بداية مظاهرات تشرين 2019 كنا أولا مطالبين بانتخابات مبكرة نزيهة يشارك بها العراقيون لإعادة ثقتهم بالدولة".

وأضاف، "اليوم أنجزت المبكرة لكن ارتباك إجراءات المفوضية وعدم مصداقية إعلان النتائج أضعفت الثقة بالانتخابات فاصبحت لا جامعة للناس ولا مانعة للفرقة"، مشدداً بالقول، "العاقل من يصحح قبل موعد الصبح".

ونفى مصدر مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، حذف نتائج الانتخابات من الموقع الرسمي للمفوضية، مؤكداً ان الموضوع متعلق بسحب النتائج وتعديلها بعد اضافة نتائج 8574 صندوقاً.

وذكر المصدر أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبراً بشأن حذف النتائج من موقع المفوضية"، موضحاً أن "ذلك غير صحيح، والحقيقة هي أن الموضوع متعلق بسحب النتائج وتعديلها بعد إضافة نتائج 8574 صندوقاً بعد إجراء عملية العد والفرز اليدوي بيوم الاقتراع حسب القرعة التي جرت في مفوضية الانتخابات أمام وسائل الاعلام".

وأشار المصدر بالقول، "سيتم نشرها من جديد على الموقع خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من تدقيقها وإضافة نتائج العد والفرز اليدوي".

وبشأن الصناديق المحجوزة، أوضح المصدر، أن "عددها 3681 صندوقاً كانت قد توقفت وواجهت اشكالات فنية في يوم الاقتراع"، مؤكداً انه "سيتم فتحها (على مراحل) بدءاً من الأربعاء وفرزها واحتساب الاصوات امام وسائل الاعلام والمراقبين وممثلي الأحزاب والمرشحين داخل المنطقة الخضراء".

وأكد المصدر أن "نتائج تلك الصناديق ستضاف بعد الانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي لتكون بذلك النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".

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