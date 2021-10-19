حماس تعلق على إقدام الاحتلال على تنفيذ خطة بناء في مدينة اللد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع عبر تويتر، أن إقدام الاحتلال الصهيوني على تنفيذ خطة بناء في مدينة اللد يمثل خطراً حقيقياً على وجود أبناء شعبنا الفلسطيني هناك ويهدف لتهجيرهم من جديد وطردهم من المدينة وجلب مزيد من الصهاينة إليها.

ورأى القانوع، أن سلوك الاحتلال العدواني وإجراءاته التهويدية في مدينة القدس واللد يستدعي تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني هناك وتثبيتهم في تمسكهم بأرضهم لمواجهة مخططات الاحتلال وفضح سياساته العنصرية.

وكشفت مصادر عبرية في وقت سابق، أن الفلسطينيين في مدينة اللد بالداخل المحتل، يخوضون صراعا ضد مخطط تقوده بلدية المدينة في البلدة القديمة، يهدف إلى تجديدها، وسط خشية من السكان بأنه سيتم طردهم منها في حال بدأ تنفيذ هذا المخطط.

ويهدف المخطط القائم إلى بناء أبراج شاهقة بدلا من المساكن القديمة، ويعارض الفلسطينيون بالمدينة لمعارضة المشروع وعدم التوقيع على أي أوراق تسمح بذلك.

/انتهى/