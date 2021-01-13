حماس: التوسع الاسرائيلي يأتي نتيجة اتفاقيات التطبيع

وأفادت وكالة مهر للانباء ان حركة حماس استنكرت قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، محمّلة مسؤولية التوسع الإسرائيلي لدول اتفاقيات التطبيع مع "إسرائيل".

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إنه "في الوقت الذي تستورد فيه دولة الإمارات منتجات المستوطنات في الضفة ‏الغربية، وتستعد البحرين لتوقيع صفقة مع شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" السارقة للمياه الفلسطينية، تسابق حكومة الاحتلال الزمن وبوتيرة عالية مستغلةً اتفاقيات التطبيع، وتقرر بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية".

القانوع شدد على أن "اتفاقيات التطبيع دفعت الاحتلال، لزيادة وتيرة الاستيطان وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية وذلك في إطار تنفيذ مشروع الضم الصهيوني". مؤكداً أن "هذا المشروع الاستيطاني، يمثل تهديداً كبيراً للوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة"، ويستدعي "من أمتنا دعم شعبنا لمواجهة هذا الخطر الداهم".

المصدر: الميادين

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