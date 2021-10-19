البرلمان اللبناني يعلن عن موعد إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار/مارس المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صادق البرلمان اللبناني، في جلسته التشريعية التي انعقدت في قصر اليونيسكو ببيروت، اليوم الثلاثاء، على تاريخ إجراء الانتخابات النيابية، والذي تقرّر في 27 آذار/مارس 2022.

وكانت الجلسة التي بدأت صباحاً بدعوة من رئيس البرلمان نبيه بري، قد استهلت بجلسة انتخاب مكتب المجلس. وبعد ذلك، افتتح الرئيس بري الجلسة التشريعية.

وانعقدت الجلسة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، ثم تلتها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات النيابية، واقتراح الكوتا النسائية.

الإعلان عن موعد الانتخابات التشريعة للبنانية، يتزامن مع عشية وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى لبنان هذا الأسبوع، "لمناقشة آلية التفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن خطة التعافي الاقتصادي والمالي هناك"، وذلك بغية التوصل إلى اتفاق يتيح له "الاستفادة من الدعم الدولي"، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي يعيشها لبنان، إضافة إلى الأزمة السياسية.

وكان مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن في وقت سابق أنّ الرئيس اللبناني ميشال عون فوّض وفداً "بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي"، على أن "يستعين بخبراء من أصحاب الاختصاص وفقاً للمواضيع المطروحة".

المصدر: الميادين

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