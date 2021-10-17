حزب الله لن ينجر إلى حرب اهلية في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، السيد هاشم صافي الدين، رد على الاحداث الأخيرة في العاصمة اللبنانية بيروت، بالقول ان حزب الله لن ينجر إلى حرب اهلية.

واضاف رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله خلال كلمة له بالذكرى السنوية للشهيد القائد حاتم حمادة في القماطية، ان هناك من يريد تكرار تجربة الحرب الاهلية التي حصدت على اللبنانيين والمسيحيين تحديداً الويلات بذريعة كاذبة هي حماية المجتمع المسيحي من التهديدات إلا ان حزب الله لن يلبس لبوس الحرب الاهلية.

وارتقى 7 شهداء واصيب العشرات من المحتجين السلميين في منطقة الطيونة، يوم الخميس الماضي، إثر إطلاق النار عليهم من قبل قناصين كانوا قد تحصنوا على اسطح بعض المباني في منطقة الطيونة ببيروت.

واتهمت قيادتا حركة "أمل" وحزب الله، في وقت سابق، مجموعات من حزب القوات اللبنانية بتنفيذ الهجوم، ودعا إلى توقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالاسماء والمحرّضين./انتهى/