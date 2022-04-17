لبنان يتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عون قوله، بعد خلوة جمعته بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقبل المشاركة في قداس الفصح اليوم: "وصلنا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على أمل أن يؤثر إيجابا على الوضع في لبنان".

وأضاف أن "الانتخابات ستحصل، وكل التحضيرات جاهزة، ولا سمح الله ما يصير شي".

وشدد على أن "زيارة البابا فرنسيس تحمل أملا للبنان، ونحن اليوم نعيش على رجاء القيامة، لذا لن نيأس ونحن على قيد الحياة"، مضيفا: "أمل قيامة لبنان مع هذا العيد لأننا نعيش اليوم مأساة صعبة تراكمت فيها المشاكل، وأنا أعيشها مثلكم وما أصابكم أصابني".

يذكر أن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة منذ 2019 أدت إلى انكماش اقتصادي دراماتيكي وزيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة والهجرة، وشكل لبنان في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقرار خطة التعافي.

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