  1. إيران
  2. السياسة
٢١‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٠:٠٩ ص

مع شعار"يامحمد رسول الله"؛

انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" التابعة للقوة الجوية الايرانية

انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" التابعة للقوة الجوية الايرانية

انطلقت صباح اليوم الخميس مناورات الاقتدار الجوي العاشرة، تحت عنوان "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم صباح اليوم إنطلاق مناورات الاقتدار الجوي العاشرة "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".

يتبع...

رمز الخبر 1919096
https://ar.mehrnews.com/news/1919096/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات