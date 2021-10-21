انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" التابعة للقوة الجوية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم صباح اليوم إنطلاق مناورات الاقتدار الجوي العاشرة "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".

يتبع...