انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" التابعة للقوة الجوية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم صباح اليوم إنطلاق مناورات الاقتدار الجوي العاشرة "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".
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انطلقت صباح اليوم الخميس مناورات الاقتدار الجوي العاشرة، تحت عنوان "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".
وأفادت وكالة مهر للانباء أنه تم صباح اليوم إنطلاق مناورات الاقتدار الجوي العاشرة "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".
يتبع...
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