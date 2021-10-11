ايران تطلق مناورات جوية مشتركة يوم غد الثلاثاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي، العميد قادر رحيم زاده، اعلن اليوم الاثنين عن انطلاق المرحلة العملياتية من المناورات المتخصصة المشتركة "مدافعو سماء الولاية 1400" للدفاع الجوي صباح الغد 11 اكتوبر في منطقة الصحراء المركزية بمشاركة وحدات مختارة من قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش وقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة والقوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

واشار رحيم زاده إلى ان هذه المناورات تهدف إلى تعزيز الجاهزية القتالية للوحدات، وايجاد الردع، وتقييم انظمة الدفاع الجوي المحلية في مواجهة التهديدات المختلفة والكبيرة والدفاع الشامل في اجواء الحرب الالكترونية والسيبرانية، وتعزيز مستوى معرفة ومهارة الكوادر العملياتية والتقنية، والاشراف الاستخباراتي والتنسيق بين القيادة والجيش وحرس الثورة في إطار شبكة دفاع جوي متكاملة.

ولفت الى ان جميع التقنيات المستخدمة في هذه المناورات وطنية ومبتكرة صممت وستنفذ على نحو يتناسب مع الهياكل والتهديدات الحديثة في العالم، مضيفاً ان استخدام التكنولوجيا الجديدة هي واحدة من السمات البارزة من هذه المناورات.

واضاف رحيم زاده ان من البرامج الاخرى لهذه المناورات هي الدفاع عن المراكز الحساسة والحيوية من خلال تنفيذ تدابير هجومية تقليدية وسيبرانية، وصد الاعتداء الجوي بعيد المدى والذخائر الذكية وصواريخ كروز، والطائرات الحربية والمسيرة المتخفية./انتهى/