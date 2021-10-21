وزير الخارجية الايراني يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بحث اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، رتنو مرسودي، العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام الإقليمي والدولي بما في ذلك أفغانستان.

وفي إشارة إلى الوضع الحالي في أفغانستان والجهود الدبلوماسية النشطة للجمهورية الإسلامية، وأدان وزير الخارجية الايراني الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش في هذا البلد، وشدد على أهمية تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.

واعتبر أن من مسؤولية المجتمع الدولي الاهتمام باللاجئين الأفغان في البلدان المجاورة، وخاصة الجمهورية الإسلامية.

ومن جانبها شددت وزيرة الخارجية الإندونيسية على ضرورة حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وقالت إن معالجة محنة اللاجئين الأفغان مسؤولية إنسانية تتطلب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي.

وأثناء دعوة نظيرها الإيراني لزيارة جاكارتا، رحبت وزيرة الخارجية الإندونيسية بتوسيع وتطوير العلاقات بين البلدين، واكدت انه تم تقديم التوصيات اللازمة للجهات الحكومية لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المحددة بيننا بالسرعة المناسبة ".

وخلال هذه المكالمة الهاتفية اطلع وزير الخارجية الايراني نظيرته الاندونيسية على آخر التطورات في المباحثات النووية./انتهى/