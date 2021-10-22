توطيد العلاقات مع دول الجوار من اهم برامجنا / تسجيل 178 حالة وفاة بكورونا

الرئيس الايراني: توطيد العلاقات مع دول الجوار من اهم برامجنا ولن نسمح للصهاينة بالمساس بعلاقاتنا

اكد الرئيس الايراني ان حسن الجوار وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية وتفعيل الأسواق الحدودية من بين برامج وسياسات الجمهورية الإسلامية.

ردا على اتهامات علييف الفارغة ضد ايران؛ السفارة الايرانية في يريفان: ايران قدمت آلاف الشهداء في طريق مكافحة المخدرات

اكدت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في يريفان بان ايران قدمت آلاف الشهداء والجرحى في طريق مكافحة المخدرات، وذلك ردا على التصريحات الفارغة التي ادلى به الرئيس الاذربيجان الهام علييف باتهامه ايران بالتعاون مع ارمينيا في تهريب المخدرات الى اوروبا .

مع شعار"يامحمد رسول الله"؛ انطلاق مناورات "فدائيو الولاية" التابعة للقوة الجوية الايرانية

انطلقت صباح يوم الخميس مناورات الاقتدار الجوي العاشرة، تحت عنوان "فدائيو الولاية" بمشاركة قواعد القوة الجوية للجيش الإيراني في انحاء البلاد، وذلك بشعار "يا محمد رسول الله (ص)".

خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية اندونيسيا؛ وزير الخارجية الايراني يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في افغانستان

اكد وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية اندونيسيا، على ضرورة تشكيلا حكومة شاملة في افغانستان.

خلال اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية والتطورات في افغانستان وسوريا

بحث وزيرا خارجية إيران وتركيا خلال اتصال هاتفي العلاقات الثنائية بين البلدين، وناقشا اخر التطورات في افغانستان وسوريا.

خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي السابق؛ مستشار قائد الثورة: العلاقات الايرانية العراقية فريدة من نوعها وعميقة

وصف مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في لقاء مع رئيس الوزراء العراقي السابق، بان العلاقات بين البلدين بأنها فريدة من نوعها وعميقة.

اللواء موسوي: القوة الجوية للجيش تزداد قوة واقتدارا ونشاطا يوما بعد آخر

أكد القائد العام للجيش الايراني، يوم الخميس، أن القوة الجوية للجيش وكباقي القوات المسلحة تزداد قوة واقتدارا ونشاطا يوما بعد آخر.

الصحة الايرانية: تسجيل 178 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 11 ألفا و 778 إصابة و 178 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغ أكثر من 77 مليون جرعة.

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