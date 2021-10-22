برسبوليس يستهلّ الدوري الإيراني بقوة بعد فوزه على مضيفه نادي "فولاد خوزستان"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه على ملعب شهداء فولاد اهواز استضاف نادي فولاد خصمه برسبوليس مساء اليوم الجمعه حيث تمكن الفريق الضيف من حسم المباراة لصالحه 3-1 .

واستهل برسبوليس الذي مني بهزيمة امام نادي الهلال السعودي في دوري ابطال اسيا مشواره في الدوري الايراني الممتاز بفوز عريض .

وعلى خلاف الشوط الاول الذي امتاز بالرتابة ولم يشهد تسجيل اي هدف ، لعب الفريق الضيف كرة هجومية في الشوط الثاني وتمكن من هزيمة بطل بطولة الكاس في الموسم الماضي على ارضه بثلاثة اهداف لهدف واحد .

هذا وسيتواجه الفريقان مع بعضهما البعض مرة أخرى في كأس السوبر.

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