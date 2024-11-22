وزير الدفاع الايراني يؤكد على توسيع التعاون الاقتصادي مع فنزويلا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار العميد نصير زاده وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، متجر "مغاصيص" التابع لمنظمة "أتكا"، خلال زيارته إلى فنزويلا. وذكر في هذه الزيارة أن الهدف الرئيسي من الرحلة هو تطوير التعاون الاقتصادي مع فنزويلا.

وقال العميد نصير زاده، في إشارة إلى المفاوضات التي أجريت مع مختلف الوزارات الفنزويلية: إن أحد المواضيع الرئيسية لهذه الرحلة كان مناقشة اتفاقية التعريفات التفضيلية، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين. يمكن أن تكون هذه الاتفاقية فعالة في تطوير أنشطة المتجر، سواء في قطاعي البيع بالتجزئة أو الجملة.

وأضاف: جميع المنتجات المعروضة في متجر مغاصيص هي إيرانية ونتطلع إلى تعزيز هذا المتجر وتعزيز الميزان التجاري بين البلدين. ولهذا الغرض عقدت عدة اجتماعات وتم اتخاذ قرارات سيتم متابعتها بالتعاون مع مختلف الوزارات في إيران.

كما أشار وزير الدفاع إلى أهمية النقل المستمر للبضائع بين إيران وفنزويلا وقال: بالتعاون مع المدير التنفيذي للشحن، تم وضع خطط مفصلة لضمان استمرارية نقل البضائع بين البلدين.

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