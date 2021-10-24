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٢٤‏/١٠‏/٢٠٢١, ١٢:٠٠ م

في الدوري البرتغالي؛

المحترف الإيراني "طارمي" يقلب الطاولة على فريق "تونديلا" بثلاثية

المحترف الإيراني "طارمي" يقلب الطاولة على فريق "تونديلا" بثلاثية

قاد النجم الإيراني اللامع مهدي طارمي بتسجيله 3 أهداف "هاتريك" فريقه بورتو إلى فوز ثمين على مضيفه تونديلا السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة في الدوري البرتغالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قلب بورتو، تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير (3-1) على مضيفه تونديلا، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة تصدر بها الدوري البرتغالي مؤقتا بفارق نقطتين أمام بنفيكا الذي يحل ضيفا على فيزيلا الاحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

تقدم تونديلا بهدف مبكر سجله نيتو بورجيس في الدقيقة (4)، لكن بورتو رد بـ3 أهداف سجلها طارمي في الدقائق (19، 43، 79).

واشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء بوجه إكير أوندابارينا من تونديلا في الدقيقة 28 حينما عرقل طارمي في محاولته التوغل الى منطقة الجزاء.

/انتهى/

رمز الخبر 1919173
https://ar.mehrnews.com/news/1919173/

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