اختیار "طارمي" کأفضل لاعب آسيوي خارج القارة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه تم اختیار الايراني مهدي طارمي مهاجم نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، كأفضل محترف آسيوي خارج القارة، بحسب مجموع الاستفتاءات التي نظمها الاتحاد الآسيوي AFC على مدى العام.

ونظم موقع الاتحاد الآسيوي 35 استفتاء على مدى سنة 2021 اختير عبره كل مرة 10 لاعبين آسيويين محترفين خارج القارة، وعليه تم ترشيح مجموع 115 لاعبا من 17 بلدا على مدى العام ضمن التصويت الذي تشارك فيه الجماهير.

وأوضح الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي حول اختيار طارمي كافضل محترف خارج القارة، أن اللاعب الايراني ذو الـ 29 عاما تم ترشيحه ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين آسيويين بواقع 20 مرة على مدى سنة 2021، والتي تمكن فيها طارمي مع ناديه بورتو تسجيل 27 هدفا منها على تشيلسي وليفربول الانجليزيين ويوفنتوس الايطالي.

وحل الكوري الجنوبي " سون هيونغ مين" نجم تونتهام الانكليزي المکان الثاني باختياره 12 مرة في استفتاءات الآسيوي.

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