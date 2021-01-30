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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٠٤ م

في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة؛

اللاعب "طارمي" يغلق الحساب لصالح نادي بورتو البرتغالي

اللاعب "طارمي" يغلق الحساب لصالح نادي بورتو البرتغالي

افتتح فريق بورتو التسجيل في المرحلة الأولى واحتاج إلى عشر دقائق للتأرجح في الشباك، كان الإيراني مهدي طارمي مسؤولاً عن تسجيل الهدف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه افتتح التسجيل لبورتو "خيسوس كورونا" في الدقيقة 10 وعزز مهدي طارمي النتيجة بهدف ثان (د 88).

وسيواجه بورتو بعد 10 ايام نادي براغا في اطار نصف نهائي الكأس.

وتمكن الزوار فقط من تحقيق النتيجة في المرحلة الثانية ، وفي الدقائق الأخيرة ، أغلق مهدي طارمي الحساب وأعطى التصنيف لدراجاو.

الآن ، في مباريات الذهاب والإياب ، يخوض بورتو وبراغا إحدى مباريات نصف النهائي. المواجهة الأخرى تجري بين إستوريل وبنفيكا.

حتى في وقت سابق من يوم الجمعة ، استقبل فريق براغا سانتا كلارا وتغلب على الضيوف 2-1. أحرز ريكاردو هورتا وأبل رويز النتيجة في المرحلة الأولى ، وانخفض كريسان للزوار في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

/انتهى/

رمز الخبر 1911449

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