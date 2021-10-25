طوائف الشعب السوري ترفض انتهاك السيادة السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بلدة كفرنايا المحاذية لمدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، شمال سوريا، قد شهدت وقفة احتجاجية مناهضة للتهديدات التركية الاخيرة بعملية عسكرية استهدفة المنطقة.

واكد المشاركون في الاحتجاجات زيف الذرائع التركية للتهديد بعملية عسكرية، ورفعوا شعارات تندد بالتدخلات التركية واعتداءات انقرة المتكررة على الشمال السوري، مشددين على تمسكهم بخيار مواجهة الاطماع التركية ودعم الجيش السوري لمواجهة تهديدات أنقرة.

ويأتي ذلك عقب اعلان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قبل اسبوعين، ان ما اسماه بالكفاح في سوريا سيستمر على نحو مغاير للغاية في الفترة المقبلة قائلاً: "سنتعامل بطريقة مغايرة مع هذه التنظيمات، وسنحاربها بقوة"، مشدداً على ان صبر تركيا نفذ بعد مقتل عدد من المدنيين ورجال الامن جراء هجمات هذه التنظيمات".

وفي سياق متصل كان اهالي قرية حامو بريف القامشلي شمال شرقي سوريا قد اعترضوا الثلاثاء الماضي رتلا تابعا للقوات الامريكية حاول المرور بالقرب من القرية واجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء، وذكرت مصادر في القرية، ان رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فقام الاهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع.

وتصدى اهالي قرية حامو خلال الاشهر الماضية عدة مرات لارتال امريكية حاولت الدخول إلى القرية او المرور بمحاذاتها واجبروها بمؤازرة من الجيش السوري على المغادرة والعودة ادراجها.

ويواجه الشعب السوري التواجد الغير شرعي للقوات الاجنبة في سورية ويسميه بالاحتلال الجائر لاراضية لا سيما القوات الامريكية والتركية./انتهى/