سنقاوم أي غزو تركي لأراضينا رسمياً وشعبياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الأسد قال في مقابلةٍ مع قناة "روسيا اليوم "ان سوريا ستقاوم أي غزو تركي لأراضيها على الصعيدين الرسمي والشعبي"، لافتاً إلى أنّه "منذ عامين ونصف العام حصل صدام بين الجيشين السوري والتركي وتمكن الجيش السوري من تدمير بعض الأهداف التركية التي دخلت إلى الأراضي السورية، وسيكون الوضع نفسه بحسب ما تسمح الإمكانيات العسكرية، عدا عن ذلك سيكون هناك مقاومة شعبية".

وأفاد مراسل الميادين، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع بأنّ "الجيش السوري يعزز نقاطه في منبج والقامشلي وتل رفعت" في مواجهة مسلحي درع الفرات التابعين لتركيا.

ويأتى ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنّ "تركيا ستطهّر منطقتي تل رفعت ومنبج في شمالي سوريا من الإرهابيين"، كاشفاً عن أهداف التوغل التركي الجديد للمرة الأولى.

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