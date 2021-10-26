  1. إيران
  2. السياسة
٢٦‏/١٠‏/٢٠٢١, ١١:٢٥ ص

غريب آبادي:

إيران ضحية لانتهاك حقوق الانسان اثر ممارسات وسياسات الدول الغربية واميركا

إيران ضحية لانتهاك حقوق الانسان اثر ممارسات وسياسات الدول الغربية واميركا

أكد مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان كاظم غريب آبادي، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ضحية لانتهاك حقوق الانسان اثر ممارسات مثل وسياسات الدول الغربية واميركا المدعية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال غريب آبادي في تصريحه الاثنين ردا على تقرير تقرير المقرر الاممي الخاص لحقوق الانسان في ايران لمنظمة الامم المتحدة: في الوقت الذي يعاني العالم من انعدام العدالة الناجم عن سلوكيات وسياسات الدول الغربية واميركا المدعية، فان تقديم تقرير حول اوضاع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية التي هي نفسها ضحية لانتهاك حقوق الانسان اثر ممارسات مثل هذه الدول، يعد عملا مسيّسا وخادعا.

واضاف: للاسف ان حقوق الانسان تحولت الى سلعة واداة سياسية لممارسة الضغط على الدول المستقلة والنامية مثل ايران. الضحية هو الانسان في هذه الظروف.

/انتهى/

رمز الخبر 1919237
https://ar.mehrnews.com/news/1919237/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 1 + 7 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات