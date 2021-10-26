أميرعبداللهيان يستقبل نظيره التركماني في مبنى وزارة الخارجية الایرانیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان نظيره التركماني رشيد مارودوف الموجود في طهران صباح اليوم (الثلاثاء).

وسافر موردوف إلى طهران لحضور اجتماع وزراء خارجية جيران أفغانستان.

وعقب استقبال أمير عبداللهيان لمارودوف، عقد اجتماع مشترك لوزيري خارجية البلدين في مبنى وزارة الخارجية، وناقش الجانبان القضايا الثنائية والتطورات في أفغانستان.

وجدير بالذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول الجوار لأفغانستان سينطلق غدا (الأربعاء) بكلمة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي.

وبحسب التقرير، سيزور وزراء خارجية باكستان وطاجيكستان وأوزبكستان طهران اليوم. ومن المقرر أيضا أن يحضر وزيرا خارجية الصين وروسيا الاجتماع غداً بشكل افتراضي.

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