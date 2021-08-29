أمير عبداللهيان ينطلق من بغداد إلى دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح التلفزيون الإيراني بأن "عبد اللهيان سوف يتجه من بغداد الى دمشق للقاء المسؤولين السوريين".

وكان عبد اللهيان ترأس الوفد الإيراني في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي عقد يوم أمس بالعاصمة العراقية".

وهاجم في كلمته خلال المؤتمر الولايات المتحدة الأميركية وسياستها في المنطقة، قائلا إن "الأميركيين لا يجلبون السلام لشعوب المنطقة".

كما استذكر عملية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق الشهيد قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد أبو مهدي المهندس.

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