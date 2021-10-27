طهران تتابع بجدية وضع الرعايا الإيرانيين في بيلاروسيا وليتوانيا/تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بكورونا

خطيب زاده: طهران تتابع بجدية وضع الرعايا الإيرانيين في بيلاروسيا وليتوانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، في اشارة الى الوضع الأخير للمواطنين الإيرانيين المحاصرين على الحدود الليتوانية البيلاروسية، بأن "طهران تتابع بجدية أوضاع رعاياها ونحاول إعادتهم إلى البلاد في أقرب وقت ممكن".

خلال اتصال هاتفي؛ وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره البيلاروسي اوضاع الرعايا الايرانيين

اعرب حسين امير عبد اللهيان عن قلق الجمهورية الاسلامية الايرانية ازاء اوضاع المواطنين الايرانيين المحاصرين في بيلاروسيا.

وزير الخارجية الايراني يستقبل نظيره الطاجيكي

استقبل وزير الخارجية الايراني نظيره الطاجيكي يوم الثلاثاء في مقر وزارة الخارجية الايرانية في اعتاب زيارته لطهران.

على يد شركة معرفية؛ باحثون إيرانيون يصنعون أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم في المصافي

طور باحثون في شركة معرفية إيرانية، أجهزة لتنظيم الغاز المدعوم لمنع العديد من الحوادث في خزانات المصافي في البلاد.

القائد العام للحرس الثوري: إيران تحصل على إنجازات كبيرة في مجال الفضاء السيبراني

أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني عن تقدم كبير للحرس الثوري الإيراني في مجال الحرب الإلكترونية والفضاء السيبراني.

أميرعبداللهيان يستقبل نظيره التركماني في مبنى وزارة الخارجية الایرانیة

التقى وزير الخارجية التركماني صباح يوم أمس بوزير الخارجية الايراني في مبنى وزارة الخارجية الايرانية.

ردا على تقرير المقرر الخاص بشأن إيران؛ ارشادي: تعيين مقرر خاص لإيران غير عادل وذو دوافع سياسية

وصفت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة بان تعيين مقرر خاص لإيران بأنه أمر غير عادل وذو دوافع سياسية.

الصحة الايرانية: تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 9 ألفا و 96 إصابة و 156 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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