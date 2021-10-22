تسجيل 165 حالة وفاة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11 ألفا و64 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 844ألفا و589 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1 الفا و477 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 4 الفا و422 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين 388 ألفا و496شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 165 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 124 الفا 928حالة وفاة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 34 مليونا و551 ألفا و 206 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

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