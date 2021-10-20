عبد اللهيان: سَنُكرِّس جميع إمكانات الوزارة لدعم قضية المُسلمين الاولى

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي ذكرى ولادة الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، اجتمعت مجموعة من ممثلين عن المنظمات غير الحكومية ونشطاء مؤيدين للقضية الفلسطينية مع وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان"، في طهران اليوم الأربعاء.

وخلال اللقاء الودّي، أعرب أعضاء المنظمات غير الحكومية والنشطاء المؤيدون للقضية الفلسطينية عن آرائهم ومقترحاتهم حول الدعم العملي والإعلامي للفلسطينيين.

كما شدد المشاركون على ضرورة زيادة المؤسسات والأجهزة لإبقاء القضية الفلسطينية حيّة ولمواجهة المُحتل الغاصب.

واستذكر أمير عبد اللهيان جهود الشهيد قاسم سليماني، والراحل "شيخ الإسلام" والراحل "محتشمي بور" في دعم القضية الفلسطينية ، وأشاد بجهود مجلس المنظمات غير الحكومية والنشطاء المؤيدين للفلسطينيين في دعم المقاومة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد وزير الخارجية أن فلسطين لا تزال القضية الآولى في العالم الإسلامي، وشدد على أن وزارة الخارجية الإيرانية ستستخدم جميع إمكانياتها وأدواتها لدعم القضية الفلسطينية، وستتعاون بشكل كامل مع المنظمات غير الحكومية التي تدعمها.

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