أبادي بوجّه نقد لاذع للمُقرّر الاممي لحقوق الانسان في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الموقع الاعلامي للجنة حقوق الانسان الوطنية صرحت بأن "غريب ابادي" انتقد، اليوم الأحد، بشدة عدم دعم المقرر الاممي الخاص بشؤون حقوق الانسان في ايران، البيان الصادر مؤخرا عن عدد من المقررين والخبراء في شؤن الامم المتحدة، وتحذيرهم حيال تداعيات الانصياع المفرط لبعض الدول ومنها السويد للحظر الامريكي المفروض على الشعب الايراني.

وقال امين لجنة حقوق الانسان الوطنية "غريب أبادي" بهذا الشأن: "ان هكذا صمت متعمد من جانب ما يسمى بـ "المقرر الاممي"، على الانتهاك المستديم للحقوق الاساسية للمرضى الايرانيين بسبب الحظر الامريكي ومواكبة بعض الدول معها، يقطع الشك باليقين حول تحيزه وعدم استقلاله بل انضمام الاخير الى جبهة المحرضين على نقض حقوق الشعب الايراني بدل الدفاع عنه".

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