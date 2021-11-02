اليمن: البخيتي يجدد الدعوة إلى تسليم مأرب سلمياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال البخيتي في تغريدة له على "تويتر": "ليس من العدالة أن تنعم قيادات الإخوان بأموال النفط والغاز في فلل إسطنبول"، مضيفاً: "ليس من العدالة أن يُستخدم سكان مأرب كخط دفاع أول ودروع بشرية لحماية مصالح الاخوان".

وقبل يومين، نصح البخيتي حزب "الإصلاح" بتسليم مأرب "سلمياً حقناً للدماء"، ضامناً لهم "المشاركة في العملية السياسية".

وأبدى حزب الإصلاح وأحزاب سياسية أخرى في مدينة مأرب، أمس الإثنين، استغرابهم الشديد لسوء أداء التحالف السعودي في إدارة الحرب. وأوضحت الأحزاب في بيانٍ أنّ "إدارة الرئيس هادي وحكومته فشلتا فشلاً ذريعاً في إدارة المعركة في مأرب".

وأمس الإثنين، كشفت مصادر ميدانية يمنية عن التقاء مساري القوات المسلحة اليمنية من جهة صراوح وجنوب غرب مأرب.

وصرحت مصادر قبلية الأحد الماضي، بأنّ قرى الخثلة ونجد العذلان والمساجد جنوبي مدينة مأرب سيطرت عليها قوات الجيش واللجان الشعبية سلمياً من دون مواجهات، بعد اتفاق مع القبائل.

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