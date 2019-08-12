البخيتي:السعودية وحلفاؤها أسقطوا شرعية هادي الشكلية

وقال البخيتي خلال مشاركته في برنامج "المشهد اليمني" الذي يبث على "قناة العالم" ان الشرعية الحقيقة في اليمن هي شرعية التوافق لافتا الى ان شرعية هادي كانت ناقصة، كون اختيار هادي كان بين مكونين رئيسيين المؤتمر وحزب الاصلاح بينما انصار الله والحراك الجنوبي وشباب الثورة كانوا خارج هذا التوافق.

واشار البخيتي ان دول العدوان شنت عدوان واسع على اليمن وفرضت حصار جائر نتج عنه قتل وموت مئات الآلاف تحت عنوان حماية "شرعية" هادي.

واضاف ان ما حصل في عدن هو أن حلفاء السعودية قاموا باسقاط شرعية هادي الشكلية كونه بالاساس لايوجد شرعية حقيقية في عدن بالتواطؤ مع السعودية.

واشار عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله ان كل الدول التي تتدخل في اليمن بما فيها الرباعية الدولية وبالاضافة الى اميركا وبريطانية هم بحاجة لإثارة الصراع بين حلفائهم داخل اليمن، وذلك بهدف تحقيق مصالح السعودية والامارات على مستوى الجنوب ، مشيرا الى مطامعهم باتت تتركز على المحافظات المحتلة الشرقية والجنوبية بعد أن يأسو من تحقيق أعطماعهم في المحافظات الشمالية.

وشدد البخيتي ان الصراع الدائر في عدن فهو نتيجة الخلاف الدائر بين السعودية والامارات على مصالحهم، موضحا ان الخاسر في هذا الصراع هو اليمن وحلفائهم من المتصارعين.