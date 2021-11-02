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٠٢‏/١١‏/٢٠٢١, ١٢:٥٠ م

في اطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2021؛

منتخب إيران يحلّ ضيفا على لبنان دون حضور جماهيري

منتخب إيران يحلّ ضيفا على لبنان دون حضور جماهيري

أكد موقع " المايسترو سبورت"، أن مباراة منتخب لبنان لكرة القدم على أرضه امام ايران في اطار الجولة الخامسة من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2021 ستكون دون حضور جماهيري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب الموقع: "يبدو ان قدر المنتخب الوطني اللبناني ان يلعب دون مواكبة من جماهير حتى لو اقيمت المباريات على أرضه، فانه لن يسمح له في الإستفادة من إحدى نقاط القوة لدى كل الفرق والمنتخبات التي تستفيد من عاملي الأرض والجمهور، اذ ان التوجه والتوصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هي بإقاَمة مباراتي المنتخب الوطني اللبناني على أرضه مع كل من إيران في (11 الشهر المقبل) والإمارات في 16 من الشهر عينه، دون حضور الجمهور ، وذلك لأسباب امنية كما جاء في التوصية المرفوعة من الفيفا بهذا الشأن، وهو الامر الذي رفضه الاتحاد اللبناني للعبة، ويجري محاولات لتعديل القرار".

واستدرك : لكننا نعتقد ان كل تلك المحاولات يائسة ولن تجدِ، بسبب التطورات السياسية المتلاحقة على الساحة اللبنانية ، والتي لا تعطي اية إشارات إيجابية على الإطلاق على هذا الصعيد، لذا فأنه من شبه المحسوم ان مباراتي المنتخب اللبناني مع إيران والإمارات ستقامان خلف ابواب موصدة بوجه الجمهور."

یذكر أن تتصدر المجموعة الاولى بـ 10 نقاط تليها كوريا الجنوبية 8 نقاط ولبنان 5 ، وكل من الامارات والعراق وسوريا على التوالي 4 نقاط.

/انتهى/

رمز الخبر 1919443
https://ar.mehrnews.com/news/1919443/

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