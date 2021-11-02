منتخب إيران يحلّ ضيفا على لبنان دون حضور جماهيري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كتب الموقع: "يبدو ان قدر المنتخب الوطني اللبناني ان يلعب دون مواكبة من جماهير حتى لو اقيمت المباريات على أرضه، فانه لن يسمح له في الإستفادة من إحدى نقاط القوة لدى كل الفرق والمنتخبات التي تستفيد من عاملي الأرض والجمهور، اذ ان التوجه والتوصية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هي بإقاَمة مباراتي المنتخب الوطني اللبناني على أرضه مع كل من إيران في (11 الشهر المقبل) والإمارات في 16 من الشهر عينه، دون حضور الجمهور ، وذلك لأسباب امنية كما جاء في التوصية المرفوعة من الفيفا بهذا الشأن، وهو الامر الذي رفضه الاتحاد اللبناني للعبة، ويجري محاولات لتعديل القرار".

واستدرك : لكننا نعتقد ان كل تلك المحاولات يائسة ولن تجدِ، بسبب التطورات السياسية المتلاحقة على الساحة اللبنانية ، والتي لا تعطي اية إشارات إيجابية على الإطلاق على هذا الصعيد، لذا فأنه من شبه المحسوم ان مباراتي المنتخب اللبناني مع إيران والإمارات ستقامان خلف ابواب موصدة بوجه الجمهور."

یذكر أن تتصدر المجموعة الاولى بـ 10 نقاط تليها كوريا الجنوبية 8 نقاط ولبنان 5 ، وكل من الامارات والعراق وسوريا على التوالي 4 نقاط.

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