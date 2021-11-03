تسريب معلومات هامة بعد هجوم سايبر على ثلاثة شركات صهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها: "قامت مجموعة "بلاك شادو" (Black Shadow) بتسريب قاعدة بيانات تضم حوالي 290 ألف مريض من معهد مور للكيان الصهيوني.

ونوهت إلى أنه "من بين التفاصيل التي تظهر في منشور المجموعة يمكن العثور على الكثير من المعلومات الطبية، بما في ذلك فحوصات الدم والمعلومات حول علاجات المرضى".

وفي ذات السياق، أكدت مجموعة "بلاك شادو" أنها تمكنت من اختراق ثلاث شركات هندسية إسرائيلي هي؛ " HG M Engieening"، " David Engineers" والثالثة "Ehud Leviathan Engineering".

وسبق لهذه المجموعة، أنه قامت بنشر صورا لوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، حينما كان رئيسا للأركان سابقا في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إضافة إلى التهديد بتسريب مواد سرية.

وأعلنت مجموعة "بلاك شادو"، أنها قامت بتسريب قاعدة بيانات موقع التعارف الإسرائيلي للمثليين "أطرف" والذي اخترقته الأسبوع الماضي، وفق ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

يشار أن مجموعة "بلاك شادو"، "بحسب الإعلام العبري، "اخترقت عددا من المواقع الإسرائيلية وقامت بتعطيلها، ونفذ الهجوم ضد شركة "سيبرفوس" التي تستضيف المواقع التي تم اختراقها، ومن بينها شركة الباصات "كافيم".

وأضاف: "من الممكن جدا أنهم لم يفهموا بتاتا ماهية المعلومات التي حصلوا عليها، لكن بدون أدنى شك، الضجة الإعلامية حول الموضوع في الأيام الأخيرة ساهمت بشكل كبير لأن يفهموا ما يمتلكونه بالفعل".

/انتهى/