الإعلام العبري يصف اختراق كاميرات القدس بالصفعة القوية لأمن الكيان

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال مراسل القناة 14 العبرية هيلل بيتون روزين : "اختراق مجموعة الهاكرز لكاميرات تابعة لجهاز أمني هي بمثابة صفعة قوية وثغرة أمنية لأجهزة الأمن "الإسرائيلية".

ونقلت القناة 14 العبرية عن بيتون قوله: "توثيق عملية القدس الذي نُشر يوم امس حصلت عليه مجموعة الهاكرز من خلال اختراق منظومة الذراع الأمني "الإسرائيلي".

بدوره قال مراسل القناة الـ13 العبرية أور هيلر: "المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" تفتح تحقيقًا شاملًا في قضية اختراق كاميرات أمنية من قبل الهاكرز، لفهم ما إذا كان هناك اختراق إلكتروني وكيف تم تسريب الفيديو" بحسب القناة.

ونشرت مجموعة الهاكرز "عصا موسى" فجر أمس الخميس فيديو يظهر اللحظات الأولى لتفجير القدس والذي أدى لمقتل "إسرائيلي" وإصابة 23 آخرين.

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