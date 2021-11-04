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٠٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:٥٥ م

خلال اتصالات منفصلة؛

وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان مع وزير الخارجية الايراني العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية سوريا والعراق يبحثان مع وزير الخارجية الايراني العلاقات الثنائية

بحث وزيرا الخارجية العراقي والسوري مع وزير الخارجية الايراني بإيجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ووزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، خلال اتصالات منفصلة، مع وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، بإيجاز القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية التي جرت اليوم، ارسل وزراء خارجية الصين والكويت والأردن وعدد من السفراء المقيمين في الجمهورية الإسلامية، في رسائل منفصلة، لوزير الخارجية الايراني، رسائل متمنين له دوام الصحة والعافية./انتهى/

رمز الخبر 1919506
https://ar.mehrnews.com/news/1919506/

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