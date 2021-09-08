أمير عبداللهيان يطالب بزيادة العدد المسموح به لزوار الاربعين الحسيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اخر تطورات العلاقات بين البلدين، بالاضافة إلى القضايا الاقليمية وانجازات مؤتمر بغداد.

ووحول زيارة الاربعين الحسيني بحث وزير الخارجية الايراني خلال مكالمته مع وزير الخارجية العراقية امكانية منح العراق الاذن لارسال عدد اكبر من الزائرين الايرانيين، وذلك وفق مراعات البروتوكولات والتعليمات الصحية.

ومن جانبه، اعلن وزير الخارجية العراقي، ان الحكومة العراقية تبذل جهودها لبحث سبل لزيادة عدد الزوار مع مراعاة البروتوكولات الصحية، مضيفا انه سيدرس الموضوع وسيرد لاحقا.

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