احتكاك بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن امام الخضراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مصدر مطلع بان حصلت احتكاكات بين القوات الامنية والمتظاهرين بالقرب من بوابة الخضراء. وتسجيل عدد من الاصابات في صفوف المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات".

وقالت مصادر صحفية إنه تمّ إغلاق مداخل المنطقة الخضراء من جهة بوابة الجسر المعلق و بوابة وزارة التخطيط و بوابة منطقة القادسية و بوابة مجلس القضاء الأعلى من قبل الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة .

من جانبها نفت خلية الاعلام الامني ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من انباء عن إغلاق جسري السنك والجمهورية في العاصمة بغداد، مؤكدة ان الجسرين سالكين امام حركة العجلات والمواطنين بشكل طبيعي.

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