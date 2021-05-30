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٣٠‏/٠٥‏/٢٠٢١, ٤:٠٢ م

باكثر من ألفين تغريدة..

هاشتاك (الحشد امان العراق) ينشط على ترند العراق في تويتر

هاشتاك (الحشد امان العراق) ينشط على ترند العراق في تويتر

ينشط الان هاشتاك (الحشد امان العراق) على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر باكثر من ألفين تغريدة.

وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العهد نيوز: ياتي هذا الهاشتاك الذي اطلقه مغردون وناشطون تخليدا للذكرى والتضحيات الكبيرة والملاحم التي سطرها مقاتلي الحشد الشعبي في معركة الانتصار على داعش الارهابي وتحرير ارض العراق.

هاشتاك (الحشد امان العراق) ينشط على ترند العراق في تويتر

*هاشتاك (اخو داعش يهاجم حشد المرجعية) ينشط على ترند العراق في تويتر

كما ينشط هاشتاك (اخو داعش يهاجم حشد المرجعية) على ترند العراق في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي باكثر من ٦ آلاف تغريدة.

واطلق مغردون وناشطون على تويتر هذا الهاشتاك رداً على تصريحات وزير الدفاع ضد مؤسسة الحشد الشعبي.

هاشتاك (الحشد امان العراق) ينشط على ترند العراق في تويتر

وذكر المغردون مواقف ابناء الحشد الشعبي ومواقفهم الباسلة بالتصدي للزمر الإرهابية والتضحيات الجسيمة التي قدموها خلال معارك تحرير العراق وحفظ هيبة الدولة.

وجه عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، رسالة إلى من أسماهم وزراء الزور، قائلاً “تذكروا دماء ابناء الحشد المقدس واجعلوها قبلة في صلواتكم.

وقال السعدي في تغريدة على منصة تويتر، “في وقت الرفاهية ونشوة السلطة يتناسى وزراء الزور دفاع المضحين ودمائهم المقدسة التي اجلست كبراؤهم خلف سدة الحكم، تلك الدماء لازالت تغلي في عروقنا ،وهي القادرة لارجاعكم لمنازلكم التي تستحقون ،تذكروا دماء ابناء الحشد المقدس واجعلوها قبلة في صلواتكم الحشد صانع الانتصار ولو كره المرجفون”.

أدناه صورة التغريدة:

هاشتاك (الحشد امان العراق) ينشط على ترند العراق في تويتر

/انتهى/

رمز الخبر 1914905
https://ar.mehrnews.com/news/1914905/

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