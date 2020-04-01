التحركات الأمريكية العسكرية داخل العراق العراق في ازدياد/ ماهو السبب؟

وأفادت وكالة مهر للانباء ان التقارير والوقائع تكشف عن تحركات عسكرية أمريكية قائمة على قدم وساق منذ أمس الثلاثاء في العراق.

حيث كثّفت المقاتلات الامريكية بطيار ومن دون طيار طلعاتها في سماء العراق.

وتجري تلك التحركات في ظل إنتهاء المهلة التي أمهلتها فصائل المقاومة للقوات الامريكية من أجل المغادرة.

وتنتهي اليوم الاربعاء المهلة التي منحتها فصائل المقاومة العراقية لأمريكا من أجل البدء بتنفيذ قانون خروج القوات العسكرية الأجنبية من الأراضي العراقية.

فبالنظر إلى المعتياط هناك إحتمالين وراء تلك الطلعات المكثفة والتحركات الامريكية.

فإذا "أحسنا الظن" يمكننا اعتبار الغاية من التحركات الامريكية الاخيرة والتحليق المكثف، تأمين القوات وهي في حال الإخلاء أو عند تسليم القواعد، علماً أن الجيش الامريكي قام خلال الأيام الأخيرة بعمليات إخلاء واسعة لعدد من القواعد العسكرية في العراق وإقليم كردسان العراق وسلمها للجيش العراقي.

وأما الإحتمال الثاني هو أن المحتل الأمريكي يهدف من خلال تزايد الطلعات الجوية في سماء العراق إلى إستعرض جاهزيته للخيار العسكري في هذا البلد.

وتعبر عملية اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس هي أحد أهم الأسباب التي شجعت البرلمان العراقي على إتخاذ القرار بإخراج القوات الأمريكية من العراق. /انتهى/