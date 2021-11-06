المنتخب الايراني يواجه نظيره اللبناني ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منتخب كرة القدم الايراني سيبدأ مساء اليوم السبت بتنظيم لائحة الاعبين المحليين واعضاء الجهاز الفني المشاركين في مواجهة لبنان وسوريا.

ومن المقرر ان يقوم اللاعبين الايرانيين بإجراء اختبار كورونا الليلة، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى لبنان إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

ويحل المنتخب الايراني ضيفاً على نظيره اللبناني يوم 11 نوفمبر على ارض ملعب صيدا اللبناني، ومن ثم يسافر الفريق إلى العاصمة الاردنية عمان ، للمنافسة نظيره السوري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب اللبناني، إيفان هاشيك، قائمة المنتخب لمواجهتي ايران والامارات يومي 11 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022)./انتهى/