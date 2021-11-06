  1. إيران
  2. الرياضة
٠٦‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:٣٢ م

في 11 نوفمبر؛

المنتخب الايراني يواجه نظيره اللبناني ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022

المنتخب الايراني يواجه نظيره اللبناني ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022

يغادر المنتخب الايراني ارضه منظلقا إلى لبنان لمواجهة منخبها الوطني ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منتخب كرة القدم الايراني سيبدأ مساء اليوم السبت بتنظيم لائحة الاعبين المحليين واعضاء الجهاز الفني المشاركين في مواجهة لبنان وسوريا.

ومن المقرر ان يقوم اللاعبين الايرانيين بإجراء اختبار كورونا الليلة، حتى يتمكنوا من الذهاب إلى لبنان إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

ويحل المنتخب الايراني ضيفاً على نظيره اللبناني يوم 11 نوفمبر على ارض ملعب صيدا اللبناني، ومن ثم يسافر الفريق إلى العاصمة الاردنية عمان ، للمنافسة نظيره السوري.

وأعلن المدير الفني للمنتخب اللبناني، إيفان هاشيك، قائمة المنتخب لمواجهتي ايران والامارات يومي 11 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم (قطر 2022)./انتهى/

رمز الخبر 1919538
https://ar.mehrnews.com/news/1919538/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات