وزير الخارجية الهندي يلتقي الرئيس الايراني المنتخب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سوبرامانيام جايشانكار، الذي وصل مساء الاربعاء الى طهران لاجراء لقاءات ومحادثات مع المسؤولين الايرانيين، وبعد ان التقى نظيره الايراني، التقى مع الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي، وتبادل معه وجهات النظر بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المتوقع ان تكون محاور محادثات وزير الخارجية الهندي مع كبار المسؤولين في طهران، قد شملت آخر التطورات على الساحة الافغانية فضلا عن العلاقات الثنائية.

ويتوجه وزير الخارجية الهندي بعد اقامة قصيرة في طهران، الى العاصمة الروسية موسكو.

وحمل وزير الخارجية الهندي في زيارته الى طهران، رسالة من رئيس وزراء بلاده الى الرئيس الايراني المنتخب.

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