ايران تتغلب على البوسنة والهرسك وديا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الوطني الإيراني فاز بكرة القدم على نظيره منتخب البوسنة والهرسك، بنتيجة (2-0)، مساء الخميس، في مباراة ودية دولية.

وفي هذه المباراة التي جرت في سراييفو تقدم المنتخب الإيراني عن طريق كاوة رضائي في الدقيقة (46)، قبل أن يضيف مهدي قائدي الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

كانت المباراة متكافئة تقريبا بين الفريقين في الشوط الاول سنحت خلالها 3 فرص للتهديف لايران اضاعها احمد نوراللهي وكاوة رضائي وعلي قلي زادة على التوالي.

وفي بداية الشوط الثاني تقدم المنتخب الايراني بهدف سجله كاوة رضائي في الدقيقة 46 اثر تمرير عرضية وصلته من وحيد اميري، اودعها بيساره بدقة على يمين الحارس البوسني البديل كنان بوريتش.

وحاول البوسنة تعديل النتيجة الا ان هجماته افتقرت الى الخطورة اللازمة فيما اعتمد منتخب ايران الهجمات المرتدة، وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع وصلت كرة متقنة من سعيد عزت اللهي الى مهدي قائدي الذي هيأ الكرة بصدره على حافة منطقة الجزاء ومن ثم سددها قوية ودقيقة على يسار الحارس البوسني معززا تقدم ايران بنتيجة 2-0.

ويحتل المنتخب الإيراني المركز الثالث في المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023، برصيد 6 نقاط (مباراة اقل)، بفارق 3 نقط خلف البحرين صاحب المركز الثاني فيما يتصدر المنتخب العراقي الترتيب برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب البوسنة والهرسك المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين، في المجموعة الأولى من القسم الأول بدوري الأمم الأوروبية.

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