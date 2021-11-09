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٠٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٧:٠٢ م

بعد 10 سنوات؛

وزير الخارجية الاماراتي يجري اول زيارة رسمية الى دمشق

وزير الخارجية الاماراتي يجري اول زيارة رسمية الى دمشق

يجري وزير الخارجية الاماراتي اول زيارة رسمية له اليوم الى العاصمة السورية دمشق بعد 10 سنوات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الاماراتي، عبد الله بن زايد، سوف يلتقي الرئيس السوري، بشار الاسد، خلال زيارته إلى دمشق.

جدير بالذكر ان الامارات كانت قد اعادت فتح سفارتها في دمشق قبل ما يقارب العام./انتهى/

رمز الخبر 1919612
https://ar.mehrnews.com/news/1919612/

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