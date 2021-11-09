وزير الخارجية الاماراتي يجري اول زيارة رسمية الى دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الاماراتي، عبد الله بن زايد، سوف يلتقي الرئيس السوري، بشار الاسد، خلال زيارته إلى دمشق.

جدير بالذكر ان الامارات كانت قد اعادت فتح سفارتها في دمشق قبل ما يقارب العام./انتهى/