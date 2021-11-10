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١٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٥٦ ص

الرئيس الصيني:

بكين تعلن استعدادها للعمل مع واشنطن لإدارة الخلافات

بكين تعلن استعدادها للعمل مع واشنطن لإدارة الخلافات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لسفارة بلاده لدى واشنطن، إن "الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لإدارة الخلافات بشكل صحيح".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار شي جين بينغ، في رسالة تهنئة إلى اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية، قرأها تشين قانغ، السفير الصيني لدى واشنطن، إلى أنه "وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، فإن الصين مستعدة للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز التبادلات والتعاون في جميع المجالات، والتصدي المشترك للقضايا الإقليمية والدولية وكذلك التحديات العالمية".

وأضاف: "وفي غضون ذلك، إدارة الخلافات بشكل صحيح لإعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى المسار الصحيح للتنمية السليمة والمطردة".

/انتهى/

رمز الخبر 1919618
https://ar.mehrnews.com/news/1919618/

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