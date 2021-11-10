"امرودي" رئيساً لمَجمَع المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن أعضاء في مجمع "المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية" انتخبوا اليوم، حجة الإسلام والمسلمين "ميسم امروردي" رئيساً للمجلس.

وبهذا الإنتخاب يكون حجّة الإسلام والمسلمين "ميثم امروردي" خلفاً لحسين أمير عبد اللهيان"، والذي حصل على غالية الأصوات.

يُذكر أن مَجمَع "المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية" تأسس عام 2006. وينضوي تحته، منظمات غير حكومية، وأشخاص نشطين في مجال دعم تحرير فلسطين والقدس الشريف.

ويَهدُف المجمع إلى السعي الدؤوب لتحقيق أهداف الإمام الخميني (ره)، وقائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي (مد ظله) بما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف.

ويجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" شغل منصب رئيس مَجمَع "المنظمات غير الحكومية والنشطاء الداعمين للقضية الفلسطينية قبل تولّيه منصب وزير الخارجية.