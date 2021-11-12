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١٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٥:٢١ م

في مدينة تبريز؛

ايران تستعرض إنجازاتها العلمية والتقنية في مجال الجوفضاء

ايران تستعرض إنجازاتها العلمية والتقنية في مجال الجوفضاء

استعرضت القوات المسلحة الإيرانية إنجازاتها العلمية والتقنية والخدمات الصناعية والتقنيات المتطورة في شركات منظمة الصناعات الجوية في قسم تكنولوجيا الجوفضاء بمعرض "rinotex 2021" للعلم والتكنولوجيا بمدينة تبريز مركز محافظة آذربايجان الشرقية شمال غربي البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اهتم المعرض باستعراض القدرات الإيرانية المحلية في مجال الإنتاج والدعم الفني لأنواع مروحيات الهليكوبتر والطائرات، وصيانتها بشكل أساسي، وتقديم الخدمات الجوفضائية متعددة الأغراض.

ويقدم هذا المعرض المتاح للعموم، مجموعة من الأجهزة ونماذج للطائرات الخفيفة جدا بما في ذلك المظلات التلقائية، ومعدات الطيران الشراعي والمظلي، والباراموتور، وأنواع الطائرات المسيرة.

وبدأ معرض rinotex 2021 للعلم والتكنولوجيا في في منطقة "ربع رشيدي" الأثرية بمدينة تبريز منذ الإثنين الماضي ليختتم أعماله اليوم (الجمعة)، 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1919674
https://ar.mehrnews.com/news/1919674/

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