  1. السياسة
١٤ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٤:٢٨

وزارة الدفاع الايرانية تبرم صفقة تفاهم مع معاونية العلوم لمزيد من التعاون التقني

وزارة الدفاع الايرانية تبرم صفقة تفاهم مع معاونية العلوم لمزيد من التعاون التقني

وقعت وزارة الدفاع الايرانية على صفقة تفاهم مع معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي صرح على هامش مراسم التوقيع على صفقة للتعاون المشترك بين وزارة الدفاع ومعاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية، بأن هذا الاتفاق يساعد على المزيد من الاستفادة من امكانيات الخبراء والعلماء والجامعات والشركات المعرفية في سياق تعزيز البنية الدفاعية والاستثمار الامثل لهذه التكنولوجيا في اقتصاد البلاد.

واضاف ان الصناعة الدفاعية وفي ضوء منجزاتها اللافتة اليوم تحظى بقدرة تصميم المعدات والمنجزات الكبرى والمنظومات الحديثة، حيث بإمكانها ان تعمل كرائد ومحرك لتجميع وتركيز الامكانيات التكنولوجية في البلاد./انتهى/

رمز الخبر 1897830

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