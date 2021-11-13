جائزة الشهيد سليماني في مهرجان سينما الحقيقة الخامس عشر

وافادت وکالة مهر للانباء بان ستتنافس عدة أفلام وثائقية على جائزة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني في الدورة الخامسة عشرة لمهرجان سينما الحقيقة، مهرجان إيران الدولي للأفلام الوثائقية.

في النسخة الأخيرة من المهرجان عام 2020، ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالفريق الشهيد سليماني إلى ساسان فلاحفر عن فيلم "العين الإيرانية".

وأكّد مدير مهرجان سينما الحقيقة محمد حميدي مقدم في ختام الدورة الرابعة عشرة للمهرجان أن جائزة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني تهدف إلى إحياء ذكرى هذا "الشهيد الكبير".

ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة"برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر 2021.

ينظم مركز الأفلام الوثائقية والتجريبية (DEFC) مهرجان إيران الدولي للفيلم الوثائقي السنوي.

يتضمن المهرجان عدة أقسام بما في ذلك جائزة الشهيد أفيني الوطنية والدولية والعروض الخاصة ومرآة المهرجان ولمحة على وثائقيات احدى البلدان وقسم البانوراما وورش العمل وسوق الوثائقيات.

وتنعقد النسخة الخامسة عشرة من المهرجان عبر الإنترنت نظرا لتفشي جائحة كورونا.