وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الموسوي، ان “مؤامرة تغيير نتائج الانتخابات تم تدبيرها قبل عملية الاقتراع ببضعة شهور، ولايمكن تصديق ماخرجت به المفوضية بشأن تطابق نتائج العد والفرز”.

وأضاف ان “افشال المؤامرة التي غيرت نتائج الانتخابات يحتاج الى استخدام القوة، حيث تعمل اميركا على تغيير الخارطة السياسية في المنطقة، وفي العراق تخطط لضرب الكتل السياسية مع بعضها”.

وأوضح الموسوي، ان “واشنطن فشلت في احداث اقتتال شيعي – شيعي، الا انها تسعى للايقاع بأحد الأطراف السياسية بعد تدخلها بالانتخابات بهدف الحصول على مكتسباتها وتحقيق مصالحها ومخططاتها في العراق والمنطقة”.

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