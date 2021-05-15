تحالف الفتح يساند فلسطين بوقفة تضامنية وسط بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال التحالف في بيان "أيها الشعب العراقي العزيز، كان من المقرر أن تكون لنا وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الصابر المجاهد يوم الأحد ٢٠٢١/٥/١٦".

وأضاف، "من أجل وحدة موقف الشعب العراقي التضامني مع الشعب الفلسطيني قررنا أن تكون الوقفة موحدة في ساحة التحرير وفي جميع المحافظات الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٥/١٥ ، تزامناً مع دعوة السيد مقتدى الصدر".

وأهاب التحالف "بأبناء الشعب العراقي العزيز كافةً المشاركة الجادة في هذه الوقفة التضامنية، مؤكداً على المشاركين عدم رفع أي علم غير علمي العراق وفلسطين".

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الجمعة، إلى وقفة احتجاجية سلمية لمساندة الشعب الفلسطيني وحرق العلمين الصهيوني والأمريكي.

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