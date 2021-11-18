وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري يبحثان العلاقات الثنائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السوري اتصل بنظيره الإيراني، اليوم الخميس، ليطمئن على صحته.

هذا وأبلغ المقداد في اتصاله، تحيات الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والسياحة الدينية بين البلدين، كما بحثا بعض القضايا الإقليمية

و دعا "حسين أمير عبد اللهيان" نظيره السوري "فيصل المقداد" لزيارة طهران أثناء إحياء ذكرى شهداء المقاومة.

وكان وزير الخارجية امير عبداللهيان قد خضع للحجر الصحي مؤخرا بسبب اصابته بفيروس كورونا.

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