  1. إيران
  2. السياسة
١٨‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٠٥ ص

عبر اتصال هاتفي؛

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري يبحثان العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الإيراني ونظيره السوري يبحثان العلاقات الثنائية

أجرى وزير الخارجية السورية "فيصل المقداد" اتصالا هاتفي مع نظيره الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، معبراً خلاله عن ارتياحه لتماثل الآخر للشفاء، كما بحثا العلاقات الثنائية خلال الاتصال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية السوري اتصل بنظيره الإيراني، اليوم الخميس، ليطمئن على صحته.

هذا وأبلغ المقداد في اتصاله، تحيات الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات في العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والسياحة الدينية بين البلدين، كما بحثا بعض القضايا الإقليمية

و دعا "حسين أمير عبد اللهيان" نظيره السوري "فيصل المقداد" لزيارة طهران أثناء إحياء ذكرى شهداء المقاومة.

وكان وزير الخارجية امير عبداللهيان قد خضع للحجر الصحي مؤخرا بسبب اصابته بفيروس كورونا.

/انتهى/

رمز الخبر 1919796
https://ar.mehrnews.com/news/1919796/

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 6 + 12 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات